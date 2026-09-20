Mark Carney à Saint-Pierre-et-Miquelon

Christian Dufour analyse la rencontre à Saint-Pierre-et-Miquelon entre le premier ministre canadien Mark Carney et le président français Emmanuel Macron, survenue après la proposition d’Ursula von der Leyen d’accueillir le Canada comme premier «membre associé» de l’Union européenne.

Il exprime des réserves sérieuses sur cette tentative de rapprochement, mentionnant que la réalité géopolitique du Canada demeure nord-américaine.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour en discuter, dimanche, au micro de Denis Lévesque.