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De plus en plus chaque année

Mourir dans l'indifférence: 992 corps non réclamés en 2025

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 22 septembre 2026 10:42

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Mourir dans l'indifférence: 992 corps non réclamés en 2025
Stéphane Gendron / Cogeco Média

En 2025, 992 corps ont été non réclamés au Québec. Preuve qu’il n’y a pas seulement les personnes en situation d’itinérance qui peuvent mourir dans la solitude. 

L’ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, s’intéresse à ce dossier depuis plusieurs années. Il dénonce haut et fort que de plus en plus de personnes meurent seules chaque année. 

Écoutez Stéphane Gendron aborder ce sujet troublant au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi. 

«Moi, je trouve que c’est un drame de finir sa vie seul.»

Stéphane Gendron

Il souligne que la société à son rôle à jouer pour éviter qu'autant de personnes meurent seules. 

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