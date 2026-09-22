De plus en plus chaque année

En 2025, 992 corps ont été non réclamés au Québec. Preuve qu’il n’y a pas seulement les personnes en situation d’itinérance qui peuvent mourir dans la solitude.

L’ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, s’intéresse à ce dossier depuis plusieurs années. Il dénonce haut et fort que de plus en plus de personnes meurent seules chaque année.

Écoutez Stéphane Gendron aborder ce sujet troublant au micro de Marie-Eve Tremblay, mardi.