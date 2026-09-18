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Une famille d'accueil en choc

Abus à Jonquière: on l'incite à boire pour des clics TikTok

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 18 septembre 2026 10:25

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Abus à Jonquière: on l'incite à boire pour des clics TikTok
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Un événement choquant s'est déroulé à Jonquière, où des individus ont filmé et incité un homme vulnérable de 30 ans ayant une déficience intellectuelle à consommer rapidement une grande quantité d'alcool fort.

La victime, pensant se faire des amis, s'est retrouvée aux soins intensifs dans un coma éthylique profond.

Sa responsable de famille d'accueil, Linda, témoigne de la dévastation de sa famille et de la tristesse du jeune homme après avoir découvert la vidéo où il était humilié.

Une enquête policière est en cours pour retrouver le suspect.

Écoutez Linda*, responsable de la famille d'accueil de Michel*, vendredi matin à L'instinct Marie-Eve

*Noms fictifs

«On lui a montré la vidéo, puis il pleurait parce qu'on voulait lui montrer la réaction des jeunes qu'il pensait être ses amis. Mais les jeunes le traitaient d'itinérant...»

«Linda», responsable de la famille d'accueil de «Michel»

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