Un best-seller écrit avec l'aide de l'IA?

L’auteur québécois Thélyson Orélien se retrouve au cœur d’une controverse internationale après que des soupçons ont été soulevés quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour la rédaction de son roman à succès C’était ça ou mourir, en lice pour le prestigieux prix Goncourt.

L’analyse via le logiciel Pangram suggère une forte contribution de l’IA, déclenchant des réactions de son éditeur français Grasset et de Boréal au Québec.

Écoutez l’écrivaine Claudia Larochelle exprimer ses inquiétudes face à la menace que représente l'IA pour le monde littéraire et l'authenticité de la création humaine, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.