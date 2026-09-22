 Aller au contenu
Un best-seller écrit avec l'aide de l'IA?

«Un texte littéraire, c'est une voix, et celle-ci doit demeurer humaine»

par 98.5

0:00
18:32

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 22 septembre 2026 10:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Un texte littéraire, c'est une voix, et celle-ci doit demeurer humaine»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

L’auteur québécois Thélyson Orélien se retrouve au cœur d’une controverse internationale après que des soupçons ont été soulevés quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour la rédaction de son roman à succès C’était ça ou mourir, en lice pour le prestigieux prix Goncourt.

L’analyse via le logiciel Pangram suggère une forte contribution de l’IA, déclenchant des réactions de son éditeur français Grasset et de Boréal au Québec.

Écoutez l’écrivaine Claudia Larochelle exprimer ses inquiétudes face à la menace que représente l'IA pour le monde littéraire et l'authenticité de la création humaine, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«C'est dommage quand un livre écrit par l'IA prend la place d'un écrivain qui a mis ses chairs et ses tripes pendant de nombreuses années à ses frais.»

Claudia Larochelle

Vous aimerez aussi

Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
La commission
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
0:00
10:32
La carte OPUS s'invite enfin sur vos téléphones intelligents!
La commission
La carte OPUS s'invite enfin sur vos téléphones intelligents!
0:00
7:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Faire bouger les enfants: «C'est pas la tâche des profs, ils en ont assez!»
Rattrapage
L'importance des sports à l'école
Faire bouger les enfants: «C'est pas la tâche des profs, ils en ont assez!»
Comment négocier son salaire?
Rattrapage
Trucs et conseils
Comment négocier son salaire?
Populaire créatine: vérités et mythes, selon une nutritionniste experte
Rattrapage
Les incitations à prendre des suppléments
Populaire créatine: vérités et mythes, selon une nutritionniste experte
Mourir dans l'indifférence: 992 corps non réclamés en 2025
Rattrapage
De plus en plus chaque année
Mourir dans l'indifférence: 992 corps non réclamés en 2025
Pourquoi sommes-nous fascinés par les tueurs en série?
Rattrapage
La popularité du «True Crime»
Pourquoi sommes-nous fascinés par les tueurs en série?
Elle s'est fait avoir: achat d'une voiture liée à 32 000 dollars de dettes
Rattrapage
Fraude Marketplace
Elle s'est fait avoir: achat d'une voiture liée à 32 000 dollars de dettes
Quoi penser des courriels rédigés par l’intelligence artificielle?
Rattrapage
Le nouveau «Far West» en entreprise
Quoi penser des courriels rédigés par l’intelligence artificielle?
Bonification de l’allocation familiale: une mesure rétrograde?
Rattrapage
Pour de plus grandes familles
Bonification de l’allocation familiale: une mesure rétrograde?
Les adultes de plus en plus nombreux à bénéficier de l’aide de leurs parents
Rattrapage
Augmentation du coût de la vie
Les adultes de plus en plus nombreux à bénéficier de l’aide de leurs parents
Standards de beauté chez les hommes: l'insatisfaction corporelle masculine
Rattrapage
Les diktats esthétiques
Standards de beauté chez les hommes: l'insatisfaction corporelle masculine
L’argent et le couple: un tabou porteur de tensions
Rattrapage
Le ressentiment des écarts de revenus
L’argent et le couple: un tabou porteur de tensions
Abus à Jonquière: on l'incite à boire pour des clics TikTok
Rattrapage
Une famille d'accueil en choc
Abus à Jonquière: on l'incite à boire pour des clics TikTok
Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien
Rattrapage
Une demande de flexibilité auprès des employeurs
Conciliation famille-travail: les grands-parents réclament plus de soutien
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Rattrapage
Une réalité méconnue et taboue
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf