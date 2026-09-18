Les diktats esthétiques

Inspiré par un témoignage personnel publié sur les réseaux sociaux après s'être retrouvé à nu lors d'un cours d'art, Jonathan Roberge met en lumière les complexes physiques méconnus ou banalisés chez les hommes, de la grossophobie ordinaire jusqu'à la pression liée à la taille.

À l'occasion de leur rendez-vous hebdomadaire, les chroniqueurs du Boys club ont abordé la pression liée aux standards de beauté chez les hommes.

Écoutez Jonathan Roberge et Meeker Guerrier aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Les deux collaborateurs ont souligné la présence grandissante de ces diktats esthétiques véhiculés par les réseaux sociaux et la publicité, qui touchent désormais de plus en plus de jeunes garçons.

Ils appellent à cesser de banaliser les moqueries sur le physique des hommes sous prétexte qu'ils seraient en mesure de «tout ravaler».