Rumeurs et réseaux sociaux

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux affirmant que s'appliquer du parfum sur la peau, particulièrement dans le cou, serait dangereux pour la santé et augmenterait les risques de cancer de la glande thyroïde.

Écoutez le chimiste et vulgarisateur scientifique Normand Voyer démystifier ces croyances, mardi avant-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Bien que certains composants puissent parfois causer des irritations cutanées ou des dermatites de contact chez les personnes plus sensibles, l'intervenant confirme qu'il n'y a aucun risque de cancer lié à cette habitude quotidienne.