 Aller au contenu
Rumeurs et réseaux sociaux

Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?

par 98.5

0:00
13:06

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 15 septembre 2026 12:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Se mettre du parfum dans le cou est-il dangereux pour la santé?
De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux affirmant que s'appliquer du parfum sur la peau, particulièrement dans le cou, serait dangereux pour la santé. / ARAMYAN / Adobe Stock

De nombreuses vidéos circulent sur les réseaux sociaux affirmant que s'appliquer du parfum sur la peau, particulièrement dans le cou, serait dangereux pour la santé et augmenterait les risques de cancer de la glande thyroïde.

Écoutez le chimiste et vulgarisateur scientifique Normand Voyer démystifier ces croyances, mardi avant-midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Bien que certains composants puissent parfois causer des irritations cutanées ou des dermatites de contact chez les personnes plus sensibles, l'intervenant confirme qu'il n'y a aucun risque de cancer lié à cette habitude quotidienne.

«La peau, c'est super mince, mais c'est super efficace. C'est un organe [...] extrêmement sophistiqué qui nous protège des envahisseurs. Quand vous vous envoyez du parfum, les substances chimiques ne passent pas directement dans la thyroïde...» 

Normand Voyer

Vous aimerez aussi

Autocueillette de pommes: «Ça fait partie de l'ADN québécois»
Signé Lévesque
Autocueillette de pommes: «Ça fait partie de l'ADN québécois»
0:00
8:50
Pourquoi est-ce si difficile d’être dans le moment présent?
L'instinct Marie-Eve
Pourquoi est-ce si difficile d’être dans le moment présent?
0:00
11:02
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Rattrapage
Planification financière
Placements: l'IA est un bon outil d'accompagnement, mais pas un substitut
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Rattrapage
Hypersexualisation et paris sportifs
Publicité de Sydney Sweeney: stratégie géniale ou mauvais coup?
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Rattrapage
Baisse d'intérêt des jeunes pour la politique
Désillusionnés: est-ce que les jeunes vont aller voter?
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
Rattrapage
Finances publiques
Infrastructures en ruine: faut-il cesser les promesses électorales coûteuses?
Débris extraterrestres sur la Lune: «C'est une proposition qui est intéressante»
Rattrapage
Une hypothèse scientifique captivante
Débris extraterrestres sur la Lune: «C'est une proposition qui est intéressante»
«Le confort est devenu le critère no 1, mais c'est pas beau sur tout le monde»
Rattrapage
Le relâchement vestimentaire au travail
«Le confort est devenu le critère no 1, mais c'est pas beau sur tout le monde»
Alcool au volant et 0,05: un père endeuillé interpelle les partis politiques
Rattrapage
Élections 2026
Alcool au volant et 0,05: un père endeuillé interpelle les partis politiques
Pourquoi est-ce si difficile d’être dans le moment présent?
Rattrapage
L’importance de prendre le temps
Pourquoi est-ce si difficile d’être dans le moment présent?
«On ne commence pas à s'en prendre à la réputation des producteurs»
Rattrapage
L'enquête de WE Animals sur cinq fermes
«On ne commence pas à s'en prendre à la réputation des producteurs»
Flambée du prix du diesel: quels effets sur le portefeuille?
Rattrapage
Conflits au Moyen-Orient
Flambée du prix du diesel: quels effets sur le portefeuille?
Souvenirs du 11 septembre et une analyse de l'éducation paternelle
Rattrapage
C'est vendredi, jour de Boys Club!
Souvenirs du 11 septembre et une analyse de l'éducation paternelle
Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?
Rattrapage
Communication au sein du couple
Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?
Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage
Rattrapage
Protéger nos commerçants québécois
Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage
Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou
Rattrapage
Intimité et vieillissement
Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou