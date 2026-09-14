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Coûts du carburant et crise de la propriété

«Il faut faire rêver les gens à un rêve différent de celui qu'ils ont»

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Entendu dans

La commission

le 14 septembre 2026 13:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Il faut faire rêver les gens à un rêve différent de celui qu'ils ont»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Les commissaires abordent l'impact direct de la hausse des prix du carburant sur le quotidien des ménages et des entreprises.

L'augmentation des coûts du mazout inciterait de nombreux foyers à envisager une conversion énergétique, notamment vers des thermopompes et l'électricité.

Les répercussions se font également sentir sur les contrats de déneigement, où des hausses de tarifs sont anticipées en raison de la flambée du prix du diesel.

Écoutez l'édito de Luc Ferrandez, avec Nathalie Normandeau, lundi midi à La commission.

Autre sujet abordé

  • La crise du logement et le désir de propriété au Québec.

«Notre société a été construite sur l'idée selon laquelle si tu travailles fort, tu fondes une famille, tu vas pouvoir t'acheter une maison.»

Luc Ferrandez

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