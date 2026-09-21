La popularité du «True Crime»

Inspiré par une exposition immersive sur les tueurs en série, Christian Page s’interroge sur la fascination du public pour les meurtriers.

Selon lui, cet intérêt s’explique par le voyeurisme morbide, mais surtout par la difficulté d'appréhender des crimes extrêmes comme la mutilation ou le cannibalisme.

Contrairement aux drames passionnels où les émotions restent humaines et compréhensibles, les tueurs en série nous plongent dans l'inexplicable.

Le journaliste souligne également que les femmes y sont particulièrement sensibles, cherchant à comprendre la psychologie des criminels plutôt que les détails techniques du passage à l'acte.

Écoutez la chronique du paranormal de Christian Page, lundi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay.