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La popularité du «True Crime»

Pourquoi sommes-nous fascinés par les tueurs en série?

par 98.5

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12:06

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 septembre 2026 12:04

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Pourquoi sommes-nous fascinés par les tueurs en série?
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

Inspiré par une exposition immersive sur les tueurs en série, Christian Page s’interroge sur la fascination du public pour les meurtriers. 

Selon lui, cet intérêt s’explique par le voyeurisme morbide, mais surtout par la difficulté d'appréhender des crimes extrêmes comme la mutilation ou le cannibalisme.

Contrairement aux drames passionnels où les émotions restent humaines et compréhensibles, les tueurs en série nous plongent dans l'inexplicable.

Le journaliste souligne également que les femmes y sont particulièrement sensibles, cherchant à comprendre la psychologie des criminels plutôt que les détails techniques du passage à l'acte.

Écoutez la chronique du paranormal de Christian Page, lundi avant-midi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Les hommes vont s'interroger sur quel type de couteau il a pris pour couper sa victime, mais les femmes sont davantage intéressées pour se dire : "Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé dans son enfance ?"»

Christian Page

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