Fraude Marketplace

Une étudiante de 23 ans a été victime d’une fraude en achetant un véhicule vendu sur Marketplace.

La voiture qu’elle a payée 15 000 dollars était liée à une dette de 32 000 dollars à un taux de 23%.

La jeune femme n’a pas été informée du passif du véhicule lors de son passage à la Société de l’assurance automobile du Québec.

La victime a tenté de récolter des informations en partageant sa situation sur les réseaux sociaux et a reçu une vague de haine de plusieurs internautes qui se sont moqués de son manque de méfiance...

Écoutez Imen, la cousine de la victime, et Daniel Girard, président de la firme d’enquêtes Groupe Diligence, analyser le tout, lundi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

Daniel Girard, président de la firme d’enquêtes Groupe Diligence, a été capable de retracer le vendeur, mais, selon lui, ce n’est que la pointe de l'iceberg.