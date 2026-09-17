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Une réalité méconnue et taboue

Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 septembre 2026 11:45

Avec

Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Deuil périnatal: «Le deuil d'une vie que tu avais imaginée» -Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf / Cogeco Média

L'influenceuse Karine St-Michel a dû accoucher d'un bébé mort-né à quelques jours de son terme. Son histoire a remis en lumière une réalité méconnue et taboue... le deuil périnatal.

La journaliste Valérie Lebeuf est venue livrer un témoignage poignant sur la perte de sa fille Victoria à 36 semaines de grossesse, survenue il y a 20 ans.

Elle rappelle à quel point cette épreuve demeure un tabou et souligne l'importance capitale d'offrir un réel soutien aux deux parents.

Écoutez la journaliste Valérie Lebeuf et la psychologue Rose-Marie Charest, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Pour la psychologue Rose-Marie Charest, il est impératif que la société reconnaisse la douleur des pères, trop souvent oubliés ou poussés à retourner au travail dès le lendemain de la tragédie.

«Le deuil, c'est la perte d'une personne, mais c'est aussi et surtout la perte d'un lien. [...] On ne peut pas à la fois faire ça, impliquer les pères, et nier leur peine à eux quand ça arrive.»

Rose-Marie Charest

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