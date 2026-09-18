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Le ressentiment des écarts de revenus

L’argent et le couple: un tabou porteur de tensions

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 18 septembre 2026 11:07

Avec

Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L’argent et le couple: un tabou porteur de tensions
Sexe et société / Cogeco Média

L'argent dans le couple demeure un sujet hautement émotif, d'autant plus dans le contexte économique actuel où l'augmentation du coût de la vie accentue le stress financier.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que les écarts de revenus ou de priorités financières peuvent rapidement engendrer du ressentiment, de la colère et un sentiment d'exploitation, allant parfois jusqu'à altérer le désir sexuel et l'engagement relationnel.

«Quand on est en colère contre l'autre, ça rend tout le monde laid. [...] Oui, c'est enrageant, c'est frustrant, et [...] je me sens exploitée ou arnaquée et il n'y a rien de séduisant là-dedans, puis il n'y a rien d'érotisant dans ça.»

Sylvie Lavallée

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