Le ressentiment des écarts de revenus

L'argent dans le couple demeure un sujet hautement émotif, d'autant plus dans le contexte économique actuel où l'augmentation du coût de la vie accentue le stress financier.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute, Sylvie Lavallée, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle souligne que les écarts de revenus ou de priorités financières peuvent rapidement engendrer du ressentiment, de la colère et un sentiment d'exploitation, allant parfois jusqu'à altérer le désir sexuel et l'engagement relationnel.