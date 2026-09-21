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Augmentation du coût de la vie

Les adultes de plus en plus nombreux à bénéficier de l’aide de leurs parents

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 21 septembre 2026 10:41

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond

et autres

Les adultes de plus en plus nombreux à bénéficier de l’aide de leurs parents
Alexandre Leblond / Cogeco Média

L’augmentation du coût de la vie pousse de plus en plus les jeunes adultes à trouver des aides financières auprès de leurs proches.

Selon une étude du groupe RBC, 51% des parents canadiens soutiennent encore leurs enfants âgés de 18 ans et plus, principalement pour les aider à payer leur loyer et leurs courses.

Si le phénomène existe depuis plusieurs générations, l’augmentation de l'espérance de vie pousse les parents et les grands-parents à épauler leur famille de leur vivant.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser ce phénomène, lundi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.

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