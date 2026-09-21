L’augmentation du coût de la vie pousse de plus en plus les jeunes adultes à trouver des aides financières auprès de leurs proches.

Selon une étude du groupe RBC, 51% des parents canadiens soutiennent encore leurs enfants âgés de 18 ans et plus, principalement pour les aider à payer leur loyer et leurs courses.

Si le phénomène existe depuis plusieurs générations, l’augmentation de l'espérance de vie pousse les parents et les grands-parents à épauler leur famille de leur vivant.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond analyser ce phénomène, lundi, à l’émission de Marie-Eve Tremblay.