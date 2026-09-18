Blessures sportives et séquelles permanentes

Le joueur des Alouettes de Montréal Liam Talbot a reçu un coup violent aux testicules, le vendredi 4 septembre lors du dernier match de l'équipe contre la Colombie-Britannique.

L'urologue Fred Saad analyse la gravité potentielle de ce type de trauma sportif, expliquant que l’échographie est essentielle pour évaluer les dommages, et qu’une intervention rapide en cas de brèche peut réduire le risque d’infertilité.

Écoutez le directeur du département du département de chirurgie urologique de l’Université de Montréal, vendredi à Lagacé le matin.