À la veille des premiers matchs présaison du Canadien de Montréal, le dossier des gardiens de but retient beaucoup d'attention.

Alors que 57 joueurs sont séparés en deux groupes pour affronter les Maple Leafs de Toronto à Montréal et sur la route, Samuel Montembeault n'a d'autre choix que de se battre pour son poste après une dernière campagne difficile.

Bien que le directeur général Ken Hughes souhaitait amorcer le camp avec trois gardiens, la situation devrait se régler d'ici le début officiel de la saison, selon ce qu'il a mentionné lors du tournoi de golf de l'équipe.

Écoutez le chroniqueur Jérémie Rainville aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.