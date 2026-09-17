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La population de ratons laveurs sous surveillance

Infections à la rage: «C'est ultra rare, mais la conséquence est ultra grave»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2026 08:40

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Infections à la rage: «C'est ultra rare, mais la conséquence est ultra grave»
Rage du raton laveur: un problème au Québec. / Adobe Stock

La hausse des cas de rage du raton laveur au Québec inquiète, car ces animaux sauvages s'approchent de plus en plus des zones résidentielles.

La rage est une infection neurologique mortelle pour l'humain si elle n'est pas traitée immédiatement.

Bien que les contacts directs entre les humains et les ratons laveurs soient rares, le danger vient principalement de nos chiens et chats qui vont dehors.

Quels sont les conseils d'experts pour éviter des conséquences graves ou des quarantaines complexes?

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé. 

«La quantité de ratons laveurs qui sont infectés a augmenté et continue d'augmenter. L'autre chose qui est inquiétante, c'est que les ratons laveurs sont de moins en moins apeurés par les humains.»

Raymond Plasse

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