La population de ratons laveurs sous surveillance

La hausse des cas de rage du raton laveur au Québec inquiète, car ces animaux sauvages s'approchent de plus en plus des zones résidentielles.

La rage est une infection neurologique mortelle pour l'humain si elle n'est pas traitée immédiatement.

Bien que les contacts directs entre les humains et les ratons laveurs soient rares, le danger vient principalement de nos chiens et chats qui vont dehors.

Quels sont les conseils d'experts pour éviter des conséquences graves ou des quarantaines complexes?

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.