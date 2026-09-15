Alors que l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper prononcera le discours de clôture du Sommet canadien de l'investissement, la quasi-totalité du caucus de Pierre Poilievre demeure muette.
Une attitude déplorée par l'ancien directeur des communications de M. Harper, Dimitri Soudas, qui attribue ce silence à de la «petite» politique.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Une opposition qui veut gouverner doit savoir reconnaître une initiative qui est utile, autant que dénoncer une mauvaise décision. Donc, saluer Harper et exiger des résultats de Mark Carney.»