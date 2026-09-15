Alors que l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper prononcera le discours de clôture du Sommet canadien de l'investissement, la quasi-totalité du caucus de Pierre Poilievre demeure muette.

Une attitude déplorée par l'ancien directeur des communications de M. Harper, Dimitri Soudas, qui attribue ce silence à de la «petite» politique.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.