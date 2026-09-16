Mark Carney reçu chaleureusement à Strasbourg

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a offert au Canada le statut de premier membre associé de l'Union européenne, mardi.

En direct de Strasbourg, le journaliste indépendant Rafael Miró a rapporté que cette annonce surprise a suscité un vif enthousiasme au Parlement européen.

Bien que ce statut reste théorique et doive être concrétisé par un traité ad hoc, la démarche s'inscrit dans un rapprochement stratégique entre le Canada et l'Europe face aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Écoutez Rafael Miró brosser le portrait de la situation, mercredi midi à La commission.