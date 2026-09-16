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Mark Carney reçu chaleureusement à Strasbourg

Canada-Europe: rapprochement stratégique et économique majeur

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 16 septembre 2026 12:52

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Canada-Europe: rapprochement stratégique et économique majeur
Le premier ministre Mark Carney et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, participent à une réunion bilatérale au Parlement européen à Strasbourg, en France, le mercredi 16 septembre 2026. / Justin Tang/ La Presse Canadienne

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a offert au Canada le statut de premier membre associé de l'Union européenne, mardi. 

En direct de Strasbourg, le journaliste indépendant Rafael Miró a rapporté que cette annonce surprise a suscité un vif enthousiasme au Parlement européen.

Bien que ce statut reste théorique et doive être concrétisé par un traité ad hoc, la démarche s'inscrit dans un rapprochement stratégique entre le Canada et l'Europe face aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Écoutez Rafael Miró brosser le portrait de la situation, mercredi midi à La commission

«Une députée m'a dit qu'on avait l'habitude ici de recevoir des chefs d'État, mais jamais avec un tel enthousiasme.»

Rafael Miró

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