L’industrie du cannabis réplique

Lors du débat des chefs mardi soir, en cherchant à attaquer le bilan du Parti libéral du Québec à Bécancour, Christine Fréchette a qualifié l'implantation d'une entreprise locale de simple «entreprise de pot».

Invité à réagir, Pierre Leclerc, PDG de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis et du chanvre (AQICC), exige des excuses publiques de la cheffe de la CAQ.

Il qualifie ses propos d'indignes, stigmatisants et méprisants envers une industrie légale qui représente plus de 5 milliards d'investissements, 8 200 emplois directs et d'importantes retombées fiscales pour le Québec.

Il rappelle également que la filière dépasse largement l'usage récréatif en produisant des éco-matériaux, des textiles et des soins de santé.

Écoutez Pierre Leclerc, PDG de l’Association québécoise de l'industrie du cannabis et du chanvre, mercredi midi à La commission.