En visite officielle au Canada, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontre jeudi le premier ministre Mark Carney à Calgary, rencontre qui sera suivie par la signature d'une entente bilatérale.

Au-delà du soutien apporté à l'Ukraine, Ottawa tente d'utiliser ce partenariat stratégique pour positionner et développer la capacité industrielle et militaire canadienne à long terme.

Pendant ce temps aux États-Unis, Donald Trump a promis un chèque de 5000$ à chaque adulte américain si les républicains conservent le Congrès lors des élections de mi-mandat.

Cette promesse d'achat de votes, évaluée à plus de 1000 milliards de dollars, témoigne d'un état de panique au sein du camp républicain, alors que le déficit américain frôle déjà des niveaux records.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, Mark Carney recevra lundi soir à Toronto plus de 100 groupes d'investisseurs gérant près de 120 000 milliards de dollars d'actifs.

La présence confirmée de l'ancien premier ministre Stephen Harper à cette réception privée envoie un signal d'unité nationale fort face aux défis économiques actuels.

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