Diversification des marchés

Le premier ministre Mark Carney effectue des mouvements diplomatiques visant à renforcer les liens économiques et militaires avec l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Cette stratégie de diversification cherche à réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, provoquant en réaction les menaces tarifaires de Donald Trump.

Alors que la rentrée parlementaire approche, le gouvernement devra répondre aux questions sur la ratification de ces traités complexes.

Écoutez l'analyse de Dimitri Soudas, lors de sa chronique sur la politique fédérale, jeudi à Lagacé le matin.

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