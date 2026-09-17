Où trouver les plus bas prix cette semaine?

Chaque jeudi, Valérie Lebeuf passe au peigne fin les circulaires des grands supermarchés pour dénicher les plus grosses aubaines de la semaine.

Alors que le prix de la viande continue de faire réagir, elle présente des rabais avantageux sur le bœuf haché, le filet mignon et les poitrines de poulet, sans oublier des aubaines intéressantes du côté du porc et des poissons.

La journaliste fait aussi le tour des meilleurs prix pour les fruits, légumes et produits de tous les jours afin d'aider les auditeurs à réduire le montant de leur facture à l'épicerie.

Écoutez la chronique À table pour moins cher de la journaliste Valérie Lebeuf de Cogeco Média, jeudi à Lagacé le matin.