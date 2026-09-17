Les projets de l'ex-mairesse de Montréal

L'ancienne mairesse de Montréal, Valérie Plante, se confie sur son nouveau quotidien, un peu moins trépidant, mais affranchi de la pression constante de la gestion municipale.

Elle aborde avec franchise la fin de sa vie politique, le soulagement d'avoir délaissé les gardes du corps et les menaces de mort, ainsi que sa volonté de tourner la page sans aigreur.

Désormais experte invitée à l'Université de Montréal, elle mène de front plusieurs projets, dont la série documentaire Ça brasse en ville sur TV5+ et la publication de son premier roman, Grenades.

Écoutez Valérie Plante faire le point sur ses projets, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.