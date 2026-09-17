Explications d'un économiste

Le prix du bœuf haché subit une hausse marquée dernièrement.

Pascal Thériault, agronome et économiste à l'Université McGill, en explique les raisons: contraction historique du cheptel bovine, sécheresses dans l'Ouest canadien et aux États-Unis, combinées à la hausse du prix des grains...

Face à cette flambée des coûts, de nombreux consommateurs délaissent les coupes nobles pour le bœuf haché ou se tournent vers le porc, le poulet et le dindon.

Écoutez Pascal Thériault expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.