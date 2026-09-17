Des entraves différentes, chaque jour

Les Championnats du monde de cyclisme sur route de l'UCI compliqueront grandement la circulation à Montréal du 20 au 27 septembre.

Cet événement d'envergure internationale, qui rassemble 80 nations et 200 millions de téléspectateurs, entraînera de nombreuses fermetures de rues et des détours majeurs.

Écoutez le chroniqueur circulation de Lagacé le matin, Marc Brière, faire le point sur ce qui s'en vient au centre-ville.

Il recommande d'opter pour le transport en commun et de bien planifier ses trajets quotidiens, notamment en consultant la carte dynamique mise à jour en continu ici.