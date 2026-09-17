Réaction à une expression de Christine Fréchette

Une déclaration de la première ministre sortante Christine Fréchette lors du débat des chefs, mardi soir, a provoqué la colère des acteurs de l'industrie du cannabis au Québec.

En qualifiant une entreprise de Bécancour d'«entreprise de pot» pour la comparer à la filière batterie, la cheffe caquiste a suscité l'indignation.

Producteurs, entrepreneurs et représentants du milieu déplorent des propos jugés méprisants envers un secteur légal qui génère des milliers d'emplois.

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis et du chanvre réclame désormais des excuses officielles.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, jeudi lors de sa chronique réseaux sociaux, à Lagacé le matin.