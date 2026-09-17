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Réaction à une expression de Christine Fréchette

«Entreprise de pot» : l'industrie du cannabis exige des excuses

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2026 07:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
«Entreprise de pot» : l'industrie du cannabis exige des excuses
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Une déclaration de la première ministre sortante Christine Fréchette lors du débat des chefs, mardi soir, a provoqué la colère des acteurs de l'industrie du cannabis au Québec.

En qualifiant une entreprise de Bécancour d'«entreprise de pot» pour la comparer à la filière batterie, la cheffe caquiste a suscité l'indignation.

Producteurs, entrepreneurs et représentants du milieu déplorent des propos jugés méprisants envers un secteur légal qui génère des milliers d'emplois.

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis et du chanvre réclame désormais des excuses officielles.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, jeudi lors de sa chronique réseaux sociaux, à Lagacé le matin.

«Ce n'est pas rien, c'est devenu la cinquième plus grande agriculture au Québec, au-delà de 8000 travailleurs.»

Frédéric Labelle

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