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Économie

Sommet de l'investissement: les retombées réelles un peu exagérées?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2026 07:31

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Sommet de l'investissement: les retombées réelles un peu exagérées?
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Les retombées du tout premier Sommet canadien de l'investissement, qui s'est tenu à Toronto, sont-elles un brin exagérées?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond remettre les pendules à l'heure, jeudi, à Lagacé le matin.

Une part importante des montants annoncés, autour de 500 milliards de dollars, correspond à des liquidités que les banques mettent déjà habituellement à la disposition des entreprises, ou à des projets complexes nécessitant encore de nombreuses approbations réglementaires.

«Oui, c'est vrai qu'on a réuni des investisseurs de 30 pays différents, mais, jusqu'à preuve du contraire, la seule chose à laquelle ils se sont réellement commis, c'est le déjeuner continental au Four Seasons à Toronto, lundi et mardi. C'est la seule affaire.»

Alexandre Leblond

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