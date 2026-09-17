Les retombées du tout premier Sommet canadien de l'investissement, qui s'est tenu à Toronto, sont-elles un brin exagérées?
Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond remettre les pendules à l'heure, jeudi, à Lagacé le matin.
Une part importante des montants annoncés, autour de 500 milliards de dollars, correspond à des liquidités que les banques mettent déjà habituellement à la disposition des entreprises, ou à des projets complexes nécessitant encore de nombreuses approbations réglementaires.
«Oui, c'est vrai qu'on a réuni des investisseurs de 30 pays différents, mais, jusqu'à preuve du contraire, la seule chose à laquelle ils se sont réellement commis, c'est le déjeuner continental au Four Seasons à Toronto, lundi et mardi. C'est la seule affaire.»