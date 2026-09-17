Les retombées du tout premier Sommet canadien de l'investissement, qui s'est tenu à Toronto, sont-elles un brin exagérées?

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond remettre les pendules à l'heure, jeudi, à Lagacé le matin.

Une part importante des montants annoncés, autour de 500 milliards de dollars, correspond à des liquidités que les banques mettent déjà habituellement à la disposition des entreprises, ou à des projets complexes nécessitant encore de nombreuses approbations réglementaires.