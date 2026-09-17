Que penser des propositions des partis concernant l'itinérance depuis le début de la campagne électorale?

Écoutez le coup de gueule du chroniqueur Luc Ferrandez sur cet enjeu, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon lui, une politique publique efficace doit faire preuve de nuance, allier fermeté et soutien, tout en imposant des conditions et des règles adaptées dans la communauté.

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