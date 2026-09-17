Quels ont été les moments marquants du deuxième débat des chefs de la campagne électorale provinciale, présenté à l'antenne de Noovo?
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.
Selon lui, le rythme effréné imposé par la vingtaine de confrontations croisées a empêché d'aborder les sujets en profondeur. Cela a incité plusieurs aspirants premiers ministres à se rabattre sur leurs lignes de parti récurrentes, propulsant le thème du référendum au centre des discussions.
Autres sujets abordés
- Le coût potentiel et les impacts économiques d'un référendum sur l'indépendance de l'Alberta;
- La décision de la Cour de suspendre temporairement la Charte de la langue française pour forcer la distribution de feuillets électoraux en anglais.