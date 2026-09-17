Quels ont été les moments marquants du deuxième débat des chefs de la campagne électorale provinciale, présenté à l'antenne de Noovo?

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon lui, le rythme effréné imposé par la vingtaine de confrontations croisées a empêché d'aborder les sujets en profondeur. Cela a incité plusieurs aspirants premiers ministres à se rabattre sur leurs lignes de parti récurrentes, propulsant le thème du référendum au centre des discussions.

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