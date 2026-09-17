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Deuxième débat des chefs de la campagne

«Je n'entends pas beaucoup parler de création de richesse et ça m'agace un peu»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 septembre 2026 07:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«Je n'entends pas beaucoup parler de création de richesse et ça m'agace un peu»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Quels ont été les moments marquants du deuxième débat des chefs de la campagne électorale provinciale, présenté à l'antenne de Noovo?

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin à ce sujet, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon lui, le rythme effréné imposé par la vingtaine de confrontations croisées a empêché d'aborder les sujets en profondeur. Cela a incité plusieurs aspirants premiers ministres à se rabattre sur leurs lignes de parti récurrentes, propulsant le thème du référendum au centre des discussions.

Autres sujets abordés

  • Le coût potentiel et les impacts économiques d'un référendum sur l'indépendance de l'Alberta;
  • La décision de la Cour de suspendre temporairement la Charte de la langue française pour forcer la distribution de feuillets électoraux en anglais.

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