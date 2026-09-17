Débat concernant les personnes âgées

Patrick Lagacé reçoit une représentante de la CAQ et du PLQ pour discuter des politiques d'accompagnement des personnes âgées.

La ministre sortante, Sonia Bélanger, défend la hausse des investissements en soutien à domicile ainsi que le modèle des maisons des aînés, tout en admettant qu'une seconde phase devra coûter moins cher.

De son côté, la porte-parole libérale, Linda Caron, dénonce le déracinement des aînés causé par la fermeture massive de résidences privées et remet en question le coût exorbitant des maisons des aînés, leur préférant des alternatives plus réalistes pour les finances publiques.

Écoutez le débat entre Sonia Bélanger et Linda Caron, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.