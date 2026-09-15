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Cri du cœur des mairesses de Montréal et Longueuil

Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 16:44

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»
Face au sous-financement des infrastructures du Québec, les mairesses de Longueuil et Montréal, Catherine Fournier et Soraya Martinez Ferrada, tirent la sonnette d'alarme. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

Face au sous-financement des infrastructures du Québec, les mairesses de Longueuil et-de Montréal, Catherine Fournier et Soraya Martinez Ferrada, tirent la sonnette d'alarme.

Elles rappellent la situation: si 60 % des infrastructures de la province se situent dans les municipalités, ces dernières n'ont accès qu'à 8 % de l'assiette fiscale.

Écoutez la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«Le cri du cœur qu'on a lancé, c'est de dire que ça devrait être au cœur de la conversation de la campagne électorale. On parle trop peu de la question des infrastructures. On entend les partis multiplier les promesses, les engagements. Pourtant, revenir à la base, c'est ce qui est nécessaire, parce qu'on s'en va dans un mur fiscal.»

Catherine Fournier

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