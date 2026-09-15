Cri du cœur des mairesses de Montréal et Longueuil

Face au sous-financement des infrastructures du Québec, les mairesses de Longueuil et-de Montréal, Catherine Fournier et Soraya Martinez Ferrada, tirent la sonnette d'alarme.

Elles rappellent la situation: si 60 % des infrastructures de la province se situent dans les municipalités, ces dernières n'ont accès qu'à 8 % de l'assiette fiscale.

Écoutez la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.