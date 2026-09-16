Protection des terres fertiles

À la suite du refus de deux projets de parcs éoliens par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) à Rouville et dans la MRC des Jardins-de-Napierville, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, crie victoire.

Il se réjouit de cette décision de 33 pages qui, selon lui, fera jurisprudence pour la protection des terres agricoles fertiles du sud du Québec face aux appétits des promoteurs privés et des municipalités en quête de redevances.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Visiblement soulagé, il martèle la valeur inestimable des terres réservées à l'agriculture et salue la rigueur du travail des commissaires.