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Protection des terres fertiles

Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 16 septembre 2026 10:42

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Saga des éoliennes: la CPTAQ refuse deux projets sur des terres agricoles
Stéphane Gendron / Cogeco Média

À la suite du refus de deux projets de parcs éoliens par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) à Rouville et dans la MRC des Jardins-de-Napierville, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, crie victoire.

Il se réjouit de cette décision de 33 pages qui, selon lui, fera jurisprudence pour la protection des terres agricoles fertiles du sud du Québec face aux appétits des promoteurs privés et des municipalités en quête de redevances.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Visiblement soulagé, il martèle la valeur inestimable des terres réservées à l'agriculture et salue la rigueur du travail des commissaires.

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