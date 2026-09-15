Premier Sommet canadien de l'investissement

Réunissant des figures politiques marquantes ainsi que les grands dirigeants de la finance internationale, le Sommet canadien de l'investissement, qui se tient à Toronto, vise à promouvoir plus de 160 projets canadiens dans des secteurs variés comme l'énergie et les centres de données.

Bien que l'initiative comporte une part de «politique spectacle», le chroniqueur financier souligne qu'elle permet de rappeler les forces économiques du pays.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Lagacé le matin.