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Premier Sommet canadien de l'investissement

«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 septembre 2026 07:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
«Le système canadien inspire confiance, beaucoup plus qu'à bien des places»
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

Réunissant des figures politiques marquantes ainsi que les grands dirigeants de la finance internationale, le Sommet canadien de l'investissement, qui se tient à Toronto, vise à promouvoir plus de 160 projets canadiens dans des secteurs variés comme l'énergie et les centres de données.

Bien que l'initiative comporte une part de «politique spectacle», le chroniqueur financier souligne qu'elle permet de rappeler les forces économiques du pays. 

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Lagacé le matin

«Je trouve que ce qu'on vit cette semaine, c'est un genre de coup de poing en pleine face de notre complexe d'infériorité collectif qu'on a depuis un an et demi.»

Alexandre Leblond

Autre sujet abordé:

  • Quel est le titre boursier le plus rentable depuis 1981? 

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