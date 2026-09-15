Explications et conseils

Près d'un million de ménages canadiens devront renouveler leur prêt hypothécaire en 2027, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et plusieurs anticipent une augmentation marquée de leurs versements.

Cette crainte est liée à une hausse à venir du taux directeur d'ici les douze prochains mois.

Écoutez Sébastien Mc Mahon, économiste en chef chez iA Groupe financier, faire le point et donner quelques conseils, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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