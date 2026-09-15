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Explications et conseils

Renouvellements hypothécaires en 2027: à quelles hausses de taux s'attendre?

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Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2026 14:39

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Renouvellements hypothécaires en 2027: à quelles hausses de taux s'attendre?
La commission / Cogeco Média

Près d'un million de ménages canadiens devront renouveler leur prêt hypothécaire en 2027, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et plusieurs anticipent une augmentation marquée de leurs versements.

Cette crainte est liée à une hausse à venir du taux directeur d'ici les douze prochains mois. 

Écoutez Sébastien Mc Mahon, économiste en chef chez iA Groupe financier, faire le point et donner quelques conseils, mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Quelques sujets abordés :

  • La distinction d'impact entre un taux variable (lié au taux directeur) et un taux fixe (influencé par le marché des obligations).
  • La possibilité d'options de gel de taux et les pénalités financières importantes associées à la rupture d'un contrat fixe.

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