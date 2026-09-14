Les commentaires d'un ancien policier

Le 13 septembre était le 20e anniversaire de la tragédie du Collège Dawson. La fusillade a fait une victime, Anastasia de Sousa, et plusieurs blessés.

Le tireur, lui, est mort par suicide après avoir été atteint par un policier qui tentait de le neutraliser.

20 ans plus tard, que retient-on de ces évènements?

Écoutez le journaliste Carl Marchand en discuter avec Patrick Lagacé, lundi, et partager les commentaires de Stéphane Wall, ancien policier du Service de police de la Ville de Montréal et expert en emploi de la force.