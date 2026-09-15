La famille d'un motocycliste exige des réponses

Un tragique accident est survenu le 26 août dernier sur la route 125 à Saint-Donat, causant la mort d'Alain Ménard, un motocycliste de 72 ans.

La victime a perdu le contrôle de son véhicule après avoir percuté un important nid-de-poule, avant d'être projetée contre un garde-fou.

M. Ménard est décédé des suites de ses blessures le 9 septembre, mais son don d'organes a permis de sauver trois personnes.

En colère, la famille déplore la vétusté de la chaussée et réclame des explications du ministère des Transports du Québec.

La situation choque d'autant plus que les nids-de-poule de ce secteur ont été bouchés en urgence dès le lendemain matin de l'accident, avant que le pavage ne soit complètement refait.

Écoutez Carl Marchand expliquer le tout, lors de sa chronique d'affaires judiciaires et faits divers, mardi à Lagacé le matin.

Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, a souligné que la municipalité avait pourtant averti le ministère à plusieurs reprises de la dégradation avancée de cette route provinciale...