Plus de 40 ans de carrière

La radio change, mais Bruno Pelletier, lui, reste, ce qui démontre bien sa longévité dans le métier.
Écoutez la longue entrevue de Bruno Pelletier avec Gino Chouinard et toute l'équipe du Québec maintenant.
Pelletier se penche d'entrée de jeu à la demande de Gino et il nous parle de sa voix. La voix qui change entre l'âge de 28 ans et la soixantaine.
Est-ce que la voix de Bruno Pelletier est devenue une vieille partenaire avec laquelle il doit négocier, parfois, pour l'amadouer?
«Oui, il faut gérer, c'est sûr. Parce que c'est le corps humain. Puis chanter, c'est l'être au complet qui chante, ce n'est pas juste des cordes vocales. À un moment donné, tu passes par toutes sortes d'étapes de vie, les émotions, le physique. Il y a un paquet de choses qui vont affecter la voix en vieillissant.»
Les sujets discutés
- Les nuances entre voix de tête et voix de poitrine;
- Bruno fait une démonstration de sa voix de poitrine et de voix de tête: spectaculaire;
- Certains soirs, «tu sais si ton instrument va te suivre»;
- Bruno présente sa nouvelle chanson;
- Un mini album à venir en hommage à sa soeur décédée, après 33 ans à ses côtés, au plan professionnel.
- Bruno se souvient d'une récente conversation avec Diane Dufresne sur la fragilité de la voix.