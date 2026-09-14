Plus de 40 ans de carrière

La radio change, mais Bruno Pelletier, lui, reste, ce qui démontre bien sa longévité dans le métier.

Écoutez la longue entrevue de Bruno Pelletier avec Gino Chouinard et toute l'équipe du Québec maintenant.

Pelletier se penche d'entrée de jeu à la demande de Gino et il nous parle de sa voix. La voix qui change entre l'âge de 28 ans et la soixantaine.

Est-ce que la voix de Bruno Pelletier est devenue une vieille partenaire avec laquelle il doit négocier, parfois, pour l'amadouer?