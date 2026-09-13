En ce jour 18 de campagne électorale sur un total de 39, Christian Dufour commence à être tanné des panels et des nombreuses entrevues avec les partis politiques chaque jour.

Si l'idée d'avoir cinq formations politiques en cette élection lui plaisait au tout début de la campagne, il commence à remettre en question cette position.

Christian Dufour analyse aussi les stratégies des chefs de partis à ce stade-ci de la campagne électorale.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour donner son avis sur le sujet, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.