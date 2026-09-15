Élections 2026

En campagne électorale, on voit surtout les chef.fe.s et les candidat.e.s de partis, mais il existe aussi toute une équipe derrière eux, dont les modérateurs des réseaux sociaux.

Nous voulions savoir: comment est-ce, gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections?

Écoutez à ce sujet Catherine Masse, gestionnaire médias sociaux pour Québec Solidaire, et Brandon Pelletier Gannon, pour Christine Fréchette.

Les deux spécialistes expliquent leur rôle clé en campagne électorale, notamment la modération des réseaux sociaux, la gestion des commentaires négatifs et positifs, et la création de contenu stratégique avec une équipe d’images.

Ils évoquent la nécessité d’une carapace face aux insultes, l’importance des messages privés, l’utilisation de guides de réplique, et la préparation intensive lors d’événements comme le débat, tout en soulignant la charge de travail quotidienne.