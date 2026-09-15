 Aller au contenu
Élections 2026

Gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections

par 98.5

0:00
7:44

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 18:32

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections
Gino Chouinard / Cogeco Média

En campagne électorale, on voit surtout les chef.fe.s et les candidat.e.s de partis, mais il existe aussi toute une équipe derrière eux, dont les modérateurs des réseaux sociaux.

Nous voulions savoir: comment est-ce, gérer les réseaux sociaux de son parti pendant les élections?

Écoutez à ce sujet Catherine Masse, gestionnaire médias sociaux pour Québec Solidaire, et Brandon Pelletier Gannon, pour Christine Fréchette.

Les deux spécialistes expliquent leur rôle clé en campagne électorale, notamment la modération des réseaux sociaux, la gestion des commentaires négatifs et positifs, et la création de contenu stratégique avec une équipe d’images.

Ils évoquent la nécessité d’une carapace face aux insultes, l’importance des messages privés, l’utilisation de guides de réplique, et la préparation intensive lors d’événements comme le débat, tout en soulignant la charge de travail quotidienne.

Vous aimerez aussi

Cadre financier du PCQ: «C'est risible, c'est stupide, c'est enfantin»
La commission
Cadre financier du PCQ: «C'est risible, c'est stupide, c'est enfantin»
0:00
13:37
«Les Montréalais sont déçus de ne pas faire partie de cette conversation»
La commission
«Les Montréalais sont déçus de ne pas faire partie de cette conversation»
0:00
9:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
On revient sur la soirée des Emmy
Rattrapage
Télévision
On revient sur la soirée des Emmy
«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»
Rattrapage
Trois prix Gémeaux pour France Beaudoin
«Je me trouve privilégiée d'être capable de faire des trucs différents»
La crise énergétique est commencée, selon certaines grandes pétrolières
Rattrapage
Conflit avec l'Iran
La crise énergétique est commencée, selon certaines grandes pétrolières
De nouveaux revers pour Donald Trump
Rattrapage
Kennedy Center et vote par la poste
De nouveaux revers pour Donald Trump
Caisses libre-service: gain de temps ou source de frustration?
Rattrapage
Présentes dans de nombreux magasins
Caisses libre-service: gain de temps ou source de frustration?
Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission
Rattrapage
Premier talk-show américain
Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission
Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»
Rattrapage
Cri du cœur des mairesses de Montréal et Longueuil
Infrastructures au Québec: «On s'en va dans un mur fiscal»
«Charles Milliard devra être extraordinairement bon» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Premier débat des chefs
«Charles Milliard devra être extraordinairement bon» -Nathalie Normandeau
Une militante de PETA maîtrisée cavalièrement à la Fashion week de New York
Rattrapage
Des images qui circulent sur les réseaux sociaux
Une militante de PETA maîtrisée cavalièrement à la Fashion week de New York
Comment les chefs des partis se préparent-ils?
Rattrapage
Premier débat des chefs
Comment les chefs des partis se préparent-ils?
«C'est encore trop irréel pour moi» -Jordan Lévesque
Rattrapage
Choriste sur scène avec Céline Dion, à Paris
«C'est encore trop irréel pour moi» -Jordan Lévesque
1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme
Rattrapage
Au Québec
1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme
Un garagiste doute d'une hausse immédiate du prix des pneus d'hiver
Rattrapage
Les prix risquent toutefois d'augmenter plus tard
Un garagiste doute d'une hausse immédiate du prix des pneus d'hiver
«Chanter, c'est l'être au complet qui chante» -Bruno Pelletier
Rattrapage
Plus de 40 ans de carrière
«Chanter, c'est l'être au complet qui chante» -Bruno Pelletier