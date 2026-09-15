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1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme

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Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 15:35

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
1 000 fermetures en dix ans: les dépanneurs tirent la sonnette d'alarme
Au Québec, l'industrie des dépanneurs représente 51 000 emplois, 14 milliards de dollars en ventes et verse 6,7 milliards de dollars en taxes au gouvernement. / Raivo / Adobe Stock

Au Québec, l'industrie des dépanneurs représente 51 000 emplois, 14 milliards de dollars en ventes et verse 6,7 milliards de dollars en taxes au gouvernement.

Pourtant, depuis une décennie, plus de 1 000 dépanneurs ont définitivement fermé leurs portes, soit 15 % du réseau provincial.

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) dénonce une accumulation de réglementations étatiques jugées mal-avisées.

Écoutez Michel Gadbois, vice-président du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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