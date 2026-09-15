Au Québec, l'industrie des dépanneurs représente 51 000 emplois, 14 milliards de dollars en ventes et verse 6,7 milliards de dollars en taxes au gouvernement.

Pourtant, depuis une décennie, plus de 1 000 dépanneurs ont définitivement fermé leurs portes, soit 15 % du réseau provincial.

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) dénonce une accumulation de réglementations étatiques jugées mal-avisées.

Écoutez Michel Gadbois, vice-président du Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.