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Premier talk-show américain

Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 septembre 2026 16:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Jimmy Fallon voulait avoir Angine de Poitrine à son émission
Angine de Poitrine lors d'une prestation à Toronto. / PC/Arlyb McAdorey

Le duo musical québécois d'Angine de Poitrine a eu droit à une première présence dans un talk-show majeur aux États-Unis, lundi soir, avec Jimmy Fallon, sur les ondes de NBC.

Écoutez Larissa Souline, l'attachée de presse d'Angine de Poitrine, parler de la présence du duo, lundi, à l'émission de Jimmy Fallon.

Angine de Poitrine a présenté une chanson inédite pour l'occasion. L’invitation de Fallon a permis au groupe d’atteindre un public américain plus large.

On peut s'attendre à des retombées pour l'avenir, comme ce fut le cas après leur passage à Tout le monde en parle, en mars.

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