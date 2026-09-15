Premier talk-show américain

Le duo musical québécois d'Angine de Poitrine a eu droit à une première présence dans un talk-show majeur aux États-Unis, lundi soir, avec Jimmy Fallon, sur les ondes de NBC.

Écoutez Larissa Souline, l'attachée de presse d'Angine de Poitrine, parler de la présence du duo, lundi, à l'émission de Jimmy Fallon.

Angine de Poitrine a présenté une chanson inédite pour l'occasion. L’invitation de Fallon a permis au groupe d’atteindre un public américain plus large.

On peut s'attendre à des retombées pour l'avenir, comme ce fut le cas après leur passage à Tout le monde en parle, en mars.