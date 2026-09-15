Choriste sur scène avec Céline Dion, à Paris

Choisi par Céline Dion pour devenir son nouveau choriste sur scène, le chanteur québécois Jordan Lévesque vit des moments magiques à Paris.
Écoutez l'ex-candidat de La Voix, Jordan Lévesque, qui peine encore à réaliser l'ampleur de cette opportunité exceptionnelle, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je ne peux pas dire que j'ai réalisé encore. C'est encore trop irréel pour moi. Je vais le savourer, probablement rendu au quatrième, cinquième ou sixième show.»