Choriste sur scène avec Céline Dion, à Paris

Choisi par Céline Dion pour devenir son nouveau choriste sur scène, le chanteur québécois Jordan Lévesque vit des moments magiques à Paris.

Écoutez l'ex-candidat de La Voix, Jordan Lévesque, qui peine encore à réaliser l'ampleur de cette opportunité exceptionnelle, faire le point mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard et de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.