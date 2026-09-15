Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, les employeurs du Québec prévoient accorder des augmentations salariales de 3,1 % en 2027.

Certains employés pourraient même toucher des augmentations allant jusqu'à 3,7 %.

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, faire le point mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

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