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Au Québec

À quelles augmentations salariales faut-il s'attendre en 2027?

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Entendu dans

La commission

le 15 septembre 2026 14:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
À quelles augmentations salariales faut-il s'attendre en 2027?
La commission / Cogeco Média

Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, les employeurs du Québec prévoient accorder des augmentations salariales de 3,1 % en 2027.

Certains employés pourraient même toucher des augmentations allant jusqu'à 3,7 %.

Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, faire le point mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Autres sujets abordés

  • L'impact des hausses salariales importantes dans le secteur de la construction pour faire face au manque de main-d'œuvre;
  • La rémunération comme stratégie d'attraction et de fidélisation pour les entreprises.

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