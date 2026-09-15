Selon l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, les employeurs du Québec prévoient accorder des augmentations salariales de 3,1 % en 2027.
Certains employés pourraient même toucher des augmentations allant jusqu'à 3,7 %.
Écoutez Manon Poirier, directrice générale de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, faire le point mardi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés
- L'impact des hausses salariales importantes dans le secteur de la construction pour faire face au manque de main-d'œuvre;
- La rémunération comme stratégie d'attraction et de fidélisation pour les entreprises.