Le prix a explosé depuis 12 mois

Les prix du diesel atteignent des sommets historiques au Québec et aux États-Unis et la pression sur le marché mondial s'intensifie.

La forte demande combinée aux capacités de raffinage poussées à leur limite explique cette flambée spectaculaire qui touche de plein fouet l'économie.

Écoutez Patrick Gonzalez, professeur agrégé au département d'économie de l'Université Laval, faire le point lundi midi à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.

Selon M. Gonzalez, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la destruction de raffineries en Russie par des attaques de drones ukrainiens ont grandement réduit l'offre mondiale. De plus, l'exportation massive du carburant vers l'Europe accentue la hausse des coûts ici, ce qui entraînera inévitablement un effet cumulatif sur l'inflation et le prix des aliments.