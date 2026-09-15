Premier débat des chefs

Trois sujets majeurs seront au menu, mardi soir, pour le premier des trois débats des chefs: l'économie sous tensions, nos impôts, nos services et l'avenir du Québec.

Écoutez l'analyse politique Jonathan Valois expliquer comment les chefs se préparent en vue des débats à venir.

Les chefs simulent des débats avec des membres de leur parti jouant le rôle d’adversaires, en se concentrant sur la stratégie, la maîtrise des thèmes et l’impact médiatique, notamment via les réseaux sociaux.

Les sondages montrent qu’aucun parti n’est en position idéale après 20 jours de campagne.