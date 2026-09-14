Hôpital juif de Montréal

Consulter un médecin d'urgence depuis son salon pour éviter d'attendre des heures à l'hôpital: c'est le pari lancé par le CHU général juif de Montréal.

L'établissement teste un service unique au Québec d'urgence virtuelle par vidéoconférence. L'objectif principal est d'offrir un accès rapide pour les problèmes de santé mineurs et de désengorger l'urgence la plus achalandée de la province.

Écoutez à ce sujet le Dr. Gilbert Boucher, le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, au micro de Gino Chouinard.

Selon le Dr Gilbert Boucher, ce projet pilote, accessible après triage via le 811, pourrait traiter de 20 à 30 % des cas d'urgence.

«Il faut bien comprendre que ce n'est pas pour monsieur tout le monde. C'est vraiment après avoir passé le processus de triage du 811 qu'on va offrir ces plages horaires là au patient», dit-il.

Le projet nécessite l'appui de Santé Québec et du ministère de la Santé.

Le gouvernement Fréchette prévoit aussi des salles d'attente virtuelles dans quinze urgences, notamment à Lanaudière et la Capitale-Nationale.