Des images qui circulent sur les réseaux sociaux

Une militante de PETA a interrompu le défilé de la marque COS à New York pour protester contre l'utilisation de la laine.

La situation a pris une tournure inattendue lorsque Steven Kolb, PDG du Council of Fashion Designers of America (CFDA), a plaqué la manifestante au sol tout en lui mettant sa main sur la bouche pour la faire taire.

Les images captées lors de l'événement ont rapidement fait le tour du Web.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Philippe Lacroix discuter de cette vidéo malaisante, mardi, avec Gino Chouinard.