Dire que Nathalie Normandeau est fébrile à l'approche d'un débat des chefs relève de l'évidence.

Écoutez Nathalie Normandeau évaluer ce que chacun des chefs devra faire - et ne pas faire - au premier débat des chefs, avec l'animateur Gino Chouinard.

La première ministre sortante Christine Fréchette (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Charles Milliard (PLQ) Ruba Ghazal (QS) et Éric Duhaime (PCQ) sont confrontés à divers défis, notamment la gestion des attentes et des controverses.

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