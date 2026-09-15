Dire que Nathalie Normandeau est fébrile à l'approche d'un débat des chefs relève de l'évidence.
Écoutez Nathalie Normandeau évaluer ce que chacun des chefs devra faire - et ne pas faire - au premier débat des chefs, avec l'animateur Gino Chouinard.
La première ministre sortante Christine Fréchette (CAQ), Paul St-Pierre Plamondon (PQ), Charles Milliard (PLQ) Ruba Ghazal (QS) et Éric Duhaime (PCQ) sont confrontés à divers défis, notamment la gestion des attentes et des controverses.
Autres sujets discutés
- L’Union des producteurs agricoles (UPA) s’oppose au projet de TGV, soutenu par Éric Duhaime et Paul St-Pierre Plamondon;
- Le premier ministre canadien Mark Carney annonce la privatisation des aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary pour financer des infrastructures régionales.
- L'influenceur et homme d'affaires Olivier Primeau, mandaté par Christine Fréchette, recueille les préoccupations des entrepreneurs face à l’instabilité économique.