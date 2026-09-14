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Nouveau contrat pour Martin St-Louis

«Martin St-Louis, c'est le personnage central du film» -Martin McGuire

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 septembre 2026 19:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
«Martin St-Louis, c'est le personnage central du film» -Martin McGuire
Martin St-Louis au tournoi de golf des Canadiens. / PC/Christopher Katsarov

Prolongation de contrat à l'entraîneur-chef Martin St-Louis, nouvelle entente de quatre ans pour Zachary Bolduc et arrivée d'un nouveau venu à Montréal en la personne de Chris Kreider.

Ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquaient lors du tournoi de golf annuel des Canadiens.

Écoutez Martin McGuire, qui a été présent au tournoi de golf des Canadiens, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La prolongation de contrat de Martin St-Louis, soulignant son leadership et son impact sur les Canadiens de Montréal;
  • L’arrivée de Chris Kreider, fort de 155 matchs d’expérience en séries, est perçue comme un atout;
  • Kreider souligne que le hockey n'est pas un sport à Montréal, mais une religion;
  • Nick Suzuki et d’autres joueurs expriment leur admiration pour St-Louis;
  • On évoque la situation contractuelle d'Arber Xhekaj, qui était absent au tournoi de golf;
  • Connor Hellebuyck a vendu sa maison à Winnipeg.

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