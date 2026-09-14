Nouveau contrat pour Martin St-Louis

Prolongation de contrat à l'entraîneur-chef Martin St-Louis, nouvelle entente de quatre ans pour Zachary Bolduc et arrivée d'un nouveau venu à Montréal en la personne de Chris Kreider.
Ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquaient lors du tournoi de golf annuel des Canadiens.
Écoutez Martin McGuire, qui a été présent au tournoi de golf des Canadiens, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La prolongation de contrat de Martin St-Louis, soulignant son leadership et son impact sur les Canadiens de Montréal;
- L’arrivée de Chris Kreider, fort de 155 matchs d’expérience en séries, est perçue comme un atout;
- Kreider souligne que le hockey n'est pas un sport à Montréal, mais une religion;
- Nick Suzuki et d’autres joueurs expriment leur admiration pour St-Louis;
- On évoque la situation contractuelle d'Arber Xhekaj, qui était absent au tournoi de golf;
- Connor Hellebuyck a vendu sa maison à Winnipeg.