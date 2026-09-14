Nouveau contrat pour Martin St-Louis

Prolongation de contrat à l'entraîneur-chef Martin St-Louis, nouvelle entente de quatre ans pour Zachary Bolduc et arrivée d'un nouveau venu à Montréal en la personne de Chris Kreider.

Ce ne sont pas les sujets d'intérêt qui manquaient lors du tournoi de golf annuel des Canadiens.

Écoutez Martin McGuire, qui a été présent au tournoi de golf des Canadiens, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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