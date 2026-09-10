Conséquence de l'offre hostile à Leo Carlsson

L'offre hostile du directeur général des Flyers de Philadelphie Daniel Brière envers Leo Carlson des Ducks d'Anaheim a provoqué un effet boule de neige qui mène à une explosion des salaires dans la Ligue nationale de hockey.

Écoutez Stéphane Waite se pencher sur ce phénomène en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L’offre hostile de Brière à Karlsson a contraint les Ducks à offrir 18 millions $ par an à leur joueur. Et quelqu'un est très heureux à Montréal.