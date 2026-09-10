Conséquence de l'offre hostile à Leo Carlsson

L'offre hostile du directeur général des Flyers de Philadelphie Daniel Brière envers Leo Carlson des Ducks d'Anaheim a provoqué un effet boule de neige qui mène à une explosion des salaires dans la Ligue nationale de hockey.
Écoutez Stéphane Waite se pencher sur ce phénomène en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
L’offre hostile de Brière à Karlsson a contraint les Ducks à offrir 18 millions $ par an à leur joueur. Et quelqu'un est très heureux à Montréal.
«Il y a quelqu'un qui est mort de rire dans la ligue et il s'appelle Kent Hughes. Lui, il a signé tous ses joueurs avant cette fameuse offre hostile. Je sais que les joueurs ont pris moins (d'argent) pour rester à Montréal, mais il y a quand même une limite. Ça n'aurait peut-être pas été la même chose si la plupart des joueurs de son noyau n'avait pas été mis sous contrat avant cette fameuse date du 3 juillet.»
Résultat des courses, une foule de jeunes joueurs ont signé des contrats insensés ces dernières semaines.
Pavel Mintyukov (défenseur, 22 ans): contrat de 5 ans de 7,2 millions $ pas an avec les Ducks. «Il n'a même pas 100 matchs de joués dans la LNH. Il a 22 points l'an passé»;
Fraser Minten (attaquant, 22 ans): «Un gars qui a 82 matchs dans la LNH. Il a 17 buts et 18 assistances. Il vient de signer 7 fois 7,2 millions $ avec les Bruins. Le gars n'est même pas établi»;
Zeev Buium (défenseur, 20 ans): Un contrat de huit ans à 9,3 millions $ par saison. «Il a joué 76 matchs...»
Une belle opportunité pour Zachary Bolduc de parapher le contrat de sa vie?
Autre sujet discuté
- On aborde la nouvelle règle obligeant chaque équipe à engager un troisième gardien d’urgence (moins de 80 matchs professionnels).