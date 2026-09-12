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Élections de mi-mandat américaines

Promesse de 5 000$ du dividende Trump: «Ça n'arrivera pas du tout»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 septembre 2026 08:47

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Promesse de 5 000$ du dividende Trump: «Ça n'arrivera pas du tout»
Guillaume Lavoie / Cogeco Média

Le président américain, Donald Trump, a promis de remettre 5 000$ à tous les Américains, si les républicains remportaient l'élection de mi-mandat, une promesse jugée irréaliste par le chroniqueur politique Guillaume Lavoie.

Cette annonce s'est produite lors d'un rassemblement partisan initié par le président lui-même, un événement qualifié de «grand-messe» par l'expert.

Écoutez le chroniqueur politique, Guillaume Lavoie, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autre sujet abordé;

  • Le voyage officiel et le discours de Mark Carney devant le Parlement européen.

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